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﻿大解放迎39歲 YoYo避談老公

2020-08-26 列印
■YoYo避答有關老公王浩信的問題。
■YoYo的透視靚裙甚性感。
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　　「索爆人妻」陳自瑤（YoYo）明日踏入39歲，前晚在牛郎織女有情人相會的「七夕」前夕，在社交網上載身穿超性感薄紗透視裙、化身「荷花仙子」的靚相，當作給自己的禮物。YoYo興奮地連出三帖，卻未見她的老公王浩信派Like，夫妻關係繼續耐人尋味！YoYo昨日直言這輯相是入行以來最性感的一次！問到正日如何慶祝？YoYo說因疫情會留家慶祝，由女兒陪切蛋糕，但避答有關王浩信的問題。

　　而多對圈中夫婦就趁七夕放閃，林志玲為老公AKIRA炮製生日驚喜；林峯就向老婆張馨月送上玫瑰及禮物晒恩愛！
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