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﻿廖慧儀獲男友幫口　反擊網民惡毒留言

2020-08-26 列印
■廖慧儀腰間有紋身亦無礙打入港姐決賽。
■廖慧儀早前在社交網與男友晒恩愛。
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　　入圍港姐十強的廖慧儀，早前與其他佳麗拍攝宣傳片後，在社交網上載泳照，有網民留言充滿挑釁意味，未有提出證據下以惡毒用詞罵廖。廖隨即留言反擊「讀好d書，學下寫字先」，廖的男友Sam其後亦幫口維護女友。但Sam似不想女友當選，因他曾在女友拉票發文留言「買你輸」，其後刪除有關留言。圖：資料圖片
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