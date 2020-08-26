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﻿柏林帝后合併變最佳主角獎

2020-08-26 列印
■意大利演員Elio Germano今年2月成為「末代柏林影帝」。 資料圖片
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　　國際影壇年度盛事、柏林影展主辦單位前日宣佈，將如期於明年2月11至21日舉行實體紅地氈和首映等活動，並宣佈取消最佳男、女演員銀熊獎，改為頒發不分男女組別的「最佳主角銀熊獎」。

　　此外，美國艾美獎將於下月舉行，屆時不設現場觀眾，大會希望每位得獎者都能在直播分享喜悅，故預計要在多達140個地方設置視像鏡頭！
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