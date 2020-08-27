入行20年首獲國際獎項 ﻿陸駿光﻿﻿提醒自己勿自滿﻿

陸駿光（暱稱嗱喳）最近憑去年港台單元劇《星星的孩子：魚蛋》奪得「2020 New York Festivals TV & Film Awards紐約電影電視節」演員銅獎。入行近20年首度奪得演員獎項的他，因疫情未能親身領獎，以為感受不大，直到獎項寄到手他才識得感動，更一度眼濕濕，他認為得獎後反而會提醒自己不要自滿，不要停步，要更加努力嘗試不同角色，因為永遠不知觀眾何時會留意到。 採訪：杜淑霞



嗱喳最初收到導演通知會參加影視節時，沒有太大感覺，「老實講之前拍第一部電影《碟仙碟仙》同埋《Ｇ殺》，因為難得咁有發揮，曾經以為有機會提名，但到頭嚟都係冇啦！所以真係冇再諗獎項嘅嘢，所以導演通知我參展，我都冇乜感覺，到攞埋獎其實都唔係好真實。」加上疫情取消了頒獎禮，沒機會親身領獎，令他感受也不深。



直到獎項由美國寄到來，嗱喳才真正感受到那份重量，「我放喺客廳當眼個櫃度，我望住一陣突然呢二十年嘅回憶一湧而上，忍唔住眼濕濕。其實得到呢個獎真係好榮幸，因為參展嘅國家係嚟自世界各地，而我係香港代表唯一一個得到演員獎，而得到金獎嘅演員，主演嘅英國劇集《Fleabag》係奪得金球獎㗎！」講到得獎原因，嗱喳認為演繹勝在夠自然，「呢個劇係比較寫實，感覺有啲似紀錄片，所以導演要求我哋要演得好淡，好似生活緊一樣。」



得獎後嗱喳坦言開心完就算，只跟太太食立食壽司當慶祝，往後只會更加努力工作，「我會提醒自己唔好自滿，唔好停步，反而要更加努力嘗試唔同嘅角色，之前試過對自己演出好有信心都係冇獎，今次演出完全冇花巧，反而得獎，令我更加明白羅冠蘭老師當日同我講，千祈唔好為獎項演出，單純發自內心去演最重要，因為你永遠唔知觀眾幾時留意你，將來我希望觀眾記得我演嘅角色之餘，都會記得我叫做陸駿光。」



