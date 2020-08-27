是枝表示能與三名韓國著名演員合作，在寫劇本時已十分興奮，當年與裴斗娜合作後，二人均希望可再度合作，相隔逾10年終有機會。
是枝裕和首執導韓片 宋康昊裴斗娜強勢加盟
是枝表示能與三名韓國著名演員合作，在寫劇本時已十分興奮，當年與裴斗娜合作後，二人均希望可再度合作，相隔逾10年終有機會。
7.21事件 警稱黑白兩派勢均力敵 林卓廷等涉暴動罪被捕
元朗七‧二一事件發生超過一年，警方過去一共拘捕四十四名「白衣人」，昨天拘捕十三名男子，形容為「另一派別」，當中包括自稱當晚往元朗站調停的民主黨立會議員林卓廷，各人涉嫌參與暴動。事件引起泛民主派不滿，斥...
2020-08-27
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解放軍續軍演 美偵察機再闖禁飛區
中國近日來在周邊多處海域進行軍演。繼周二美U-2高空偵察機擅闖解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動後，解放軍昨早在南海訓練亦有美軍派出偵察機進入南海相關海域。中國外交部指，中方對此堅決反對，並已向美方提出...
2020-08-27
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走溫情路線打動女性選民 梅拉尼婭罕有演說挺特朗普
美國共和黨全國代表大會第一晚活動的收視率遜於民主黨全國代表大會頭一晚的一千九百七十萬名觀眾。而第二天大會主打「經濟牌」，共和黨人更齊聚白宮，輪番上場述說總統特朗普非得連任的理由；第一夫人梅拉尼婭亦罕有...
2020-08-27
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華懋5.3億奪西貢豪宅地
疫情持續，財團出價競投地皮亦轉趨審慎，地政總署公佈，西貢蠔涌西貢公路近響鐘路地皮，由華懋斥5.3188億元，力壓其餘入標財團奪得，以可建樓面57528方呎計，樓面呎價9246元，稍低於市場估值。地皮於...
2020-08-27
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觀望央行年會 美股偏軟 納指標指續創新高
投資者觀望疫情發展，美股好淡爭持。當中三大指數個別發展。杜指早段跌43點，見28205點，跌幅相當於0.2%。標普指數微升5點，至於納斯達克指數早段則升0.5%。港股夜期則靠穩，中段見25456點，較...
2020-08-27
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四大豪門搶人 美斯出「塞」風暴
巴塞隆拿隊長美斯周二為球壇發射「震撼彈」，透過傳真向母會提出啟動合約離隊條款，以自由身離開這支效力了十九年的西甲豪門。雖然會方指條款已在六月初到期，雙方或需對簿公堂，但消息指曼聯及巴黎聖日耳門立即聯絡這名三十三歲王牌的團隊，加上其恩師哥迪奧拿執教的曼城，齊齊瘋搶阿根廷瑰寶。 近兩季已有傳美斯欲離開巴塞，直到周二他下定決心，透過傳真通知球會。據阿根廷電視台《TyC》取得的傳真截圖，這是一封在當地商界廣泛使用、有法律效力的文件，內容為：「本人美斯申請與巴塞解除僱傭合約。根據合約第二十條，我們享用解除權力。感謝球會一直以來的培育，現在因為個人原因需要離開。」 不惜代價 狀告巴塞 ...
2020-08-27
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優雅都會淑女 經典美學新型格
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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許靖韻扮滅絕師太放笑彈 霆鋒葉問上身：我要打十個！
英皇高層霍汶希（Mani）早前率領英皇藝人謝霆鋒、許靖韻（Angela）、麥亨利、白冰、秦鳴悅及余衍隆，齊參與內地綜藝節目《快樂大本營》特別企劃《站穩了！朋友》。霆鋒在節目中化身一代宗師葉問，許靖韻則...
2020-08-27
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社論——嚴防人蛇變「毒」蛇
新冠肺炎第三波疫情有減退跡象，近幾天確診病例跌至二十多宗，甚至低見單位數字，出現良好的勢頭，這與市民勤洗手、戴口罩、減少社交活動等，堅持做好個人衞生，都大有關係，但近期亦出現令人擔心的新趨勢，警方連續多次在邊境截獲非法入境者，他們入境後暗中活動，不排除帶來播毒風險，隨時令港人沉着抗疫的努力，前功盡廢。 近期偷渡行動禁之不絕，最大規模一宗，是上月下旬警方聯同入境處與內地執法部門展開代號「箭雲」的反非法入境行動，一共拘捕一百零四人，包括集團主腦和骨幹，以及非法出入境的內地妓女、中越黑工和黑幫「打手」。其他多宗反走私和反賣淫行動，亦拘捕多名內地非法入境者，他們都沒有接受病毒檢測，...
2020-08-27
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馬場浮世繪——巴度策五駒試閘夠積極
法國騎師巴度前日完成隔離後，昨晨首日復課，但他在晨課期間未有到場操馬，而是直至八時左右，泥地試閘開始前才到場，先後策騎「聚才」、「真益善」、「睡眠攻略」、「天生一對」和「無限商機」試閘，期間他亦把握機會，跟出試馬匹的練馬師密斟，動態相當積極。巴度於過去四季的季中來港客串時，均交出理想成績，上季更取得二十六場頭馬，今季他全季在港策騎，以其所獲支持的廣泛，成績有望再進一步，是值得高度重視的騎師。 馬場浮世繪
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