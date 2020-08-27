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是枝裕和首執導韓片 宋康昊裴斗娜強勢加盟

2020-08-27 列印
■裴斗娜與宋康昊之前已在《毒王》中合作過。
■是枝裕和首次拍韓片，陣容粒粒星。
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　　日本名導是枝裕和公佈將執導一套韓國電影《Broker》，是他首次執導韓國電影，該片卡士強勁，包括金像電影《上流寄生族》的宋康昊、《屍殺半島》的姜棟元，及正在拍攝新劇《秘密森林2》的裴斗娜。該片講述未能養育孩子的夫妻，匿名將孩子送到一個名為「Baby Box」的地方，各人因而遇到不同的遭遇。而裴斗娜今次是繼2009年電影《空氣人形》之後，再與是枝合作。

　　是枝表示能與三名韓國著名演員合作，在寫劇本時已十分興奮，當年與裴斗娜合作後，二人均希望可再度合作，相隔逾10年終有機會。

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