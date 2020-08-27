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許光漢柯佳嬿入圍爭金鐘帝后

2020-08-27 列印
■許光漢與柯佳嬿憑《想見你》入圍角逐金鐘帝后。
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　　台灣第《55屆電視金鐘獎》昨日公佈入圍名單，視帝競爭激烈，憑人氣劇《想見你》爆紅的許光漢，越級挑戰《誰是被害者》和《罪夢者》雙料提名的張孝全；四年前已封金鐘視后的柯佳嬿，今屆憑《想見你》一人分飾18歲女學生及27歲輕熟女兩個角色再度入圍視后。而神劇《想見你》除了入圍視帝和視后兩大獎外，亦獲「戲劇節目獎」、「導演獎」、「編劇獎」、「節目創新獎」等六項提名。

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