﻿許靖韻扮滅絕師太放笑彈 霆鋒葉問上身：我要打十個！

英皇高層霍汶希（Mani）早前率領英皇藝人謝霆鋒、許靖韻（Angela）、麥亨利、白冰、秦鳴悅及余衍隆，齊參與內地綜藝節目《快樂大本營》特別企劃《站穩了！朋友》。霆鋒在節目中化身一代宗師葉問，許靖韻則扮滅絕師太大放笑彈！



謝霆鋒及許靖韻（Angela）等藝人在該節目上半場，與眾藝人玩遊戲，亦分別演唱《黃種人》及《夏天的風》。經幾輪遊戲後，Angela領先排第一，眾藝人在下半場決戰，要以經典武打角色登場，齊齊大放笑彈。



演繹一代宗師葉問的霆鋒，更即席說出經典台詞「我要打十個！」甫登場即獲現場觀眾報以歡呼聲！他在「大俠好拳法」環節中，雖然只是「助力官」，但仍落力表演詠春和無影腳，掀起全場高潮！至於扮演「滅絕師太」的Angela則走可愛風格唱跳，表演途中更即興拉霆鋒一起表演，霆鋒被迫配合的畫面甚搞笑！Angela在玩急口令遊戲時，自言普通話絕不「普通」的她令全場捧腹，她努力糾正發音的認真樣亦贏得不少網民大讚！



《死因無可疑》再上映



另外，本港戲院將於明日重開，英皇電影《死因無可疑》、《叔•叔》、《金都》、《幻愛》、《戲棚》、《屍殺半島》等多部中外猛片將於大銀幕會影迷。袁劍偉執導、黃秋生和林嘉欣主演的《死因無可疑》，在7月中本港戲院因疫情關閉前，票房收近760萬元，袁劍偉昨日《死因》經歷波折再上映時表示：「我的心情是又上又落，原本對繼續上映的希望愈來愈渺茫，現在知道星期五會再次公映，當然是五味雜陳，也真心希望還沒看的觀眾能再次進戲院，繼續支持！」他的老婆、該片女主角林嘉欣則形容是莫大驚喜，亦感謝各大院線支持港產片！











