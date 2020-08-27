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﻿長澤正美怕再與木村合作

2020-08-27 列印
■長澤和木村合演的《假面》票房大賣。
■長澤被指難頂與木村合作的壓力。
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　　長澤正美去年與木村拓哉合演電影《假面酒店》日本票房大賣，她近期亦有新片《信用欺詐師JP：公主篇》在當地上映，就算同片有爆出偷食醜聞的東昌出大，同樣票房大收。

　　有指電影公司今年初籌備拍《假面》續集，但長澤卻因怕了再與要求多多的木村合作而拖延其事。長澤被指最難頂是與木村合作時，壓力即倍增，精神非常緊張！但有幕後人員則指，兩人關係很好，木村更視長澤為甚出色的後輩。圖：網上圖片
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