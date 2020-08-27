  • 2020年8月27日 星期四
  • 27º
  • 89%
熱門： 林卓廷許智峯721復課新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

﻿靚佬湯倫敦戴罩入場撐《天能》

2020-08-27 列印
■靚佬湯在佈景板前留影。
■靚佬湯全程戴上口罩。
Previous Next

  湯告魯斯最近在英國拍攝《職業特工隊》系列新作，前日趁空檔到倫敦出席基斯杜化路蘭執導矚目新作《TENET天能》首映禮，坐在的士中的他戴上口罩仍被路過的Fans認出！從靚佬湯在社交網分享的短片可見，他到場後先在佈景板前留影，其後亦戴着口罩入場捧場，完場離開時不忘感謝其他影迷支持入場睇戲！圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd