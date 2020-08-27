﻿小瑄憶上門捉姦 捉到「狐狸精」

現年45歲、駐顏有術的寶島性感女神徐若瑄，已為人妻兼人母仍活躍娛圈，除了打入日本電影市場、為參演《信用詐欺師JP：公主篇》造勢外，近日亦積極宣傳新歌《再見錯的人》，她接受網上平台訪問時，分享如何識破及分辨「渣男」，直指線索是「整天讓你找不到人、手機不開聲音、去廁所很久不出來」。



小瑄在社交網的MV花絮中亦透露曾撞破舊愛偷食，她透露當時找男友，但他稱不在家，小瑄帶同友人直上男友家按門鐘叫男友開門，「門打開，泡澡的煙飄過來。我看到那個女生，我確定她得漂亮，我就走啦！」小瑄更親自重演開門捉姦一幕，但她隨即忍不住笑！