為新歌微電影情緒大爆發 ﻿Gin Lee﻿﻿恨有機會演戲﻿

Gin Lee（李幸倪）最近推出新歌《幸福門》，是以「家」做主題的概念大碟第一首推出歌曲，亦是微電影《失格遊人》三部曲中首部曲。而微電影專登搭了一間屋來拍攝，Gin要在4日內完成3首MV拍攝工作，加上邀請了演技出色的陳漢娜和韋麗莎擔任其中兩個MV女主角，令戲份最重又怕拖低水準的她壓力相當大，幸好當中最難演的一場爆喊戲份也能順利完成，一直恨演戲的她更希望好快能獻出戲劇演出第一次。







今次概念專輯由「家」出發是Gin有份構思，「我同填詞人一齊諗，好想啲嘢大家容易有共鳴，因為大家都有屋企，都會有門，好易明。而《幸福門》就係講屋企嗰度門，其實係記錄咗好多關係同情感嘅一個物件。」



Gin決定製作微電影後，就搵來同事兼好友周殷廷做監製，更邀請金像獎提名美指張蚊出任導演。整個MV場景花了半個月時間搭建，要在4日內完成微電影，即要拍3個貫通3個不同年代的MV，Gin形容拍攝過程是瘋狂一次，「覺得好難得、好開心、好新鮮、亦都好刻苦嘅一個經驗，係好辛苦，但係好過癮，我試過一日拍兩隻MV，但嗰種唔同，拍完即刻可以抽離，但係今次4日都喺同一個地方，食又喺度瞓又喺度，因為年代又會混埋一齊，係最特別亦都係最瘋狂嘅一次。」



既然是微電影，演技相當重要，令身為第三部曲MV女主角的Gin壓力不少，「我哋着緊個演技，所以另外兩個女主角都係演技派，去到我嘅時候，我都好緊張好大壓力㗎！我會唔會拉低咗成件事呢！？多謝監製同導演信任，同埋故事係自己故仔無理由叫人哋去演，真係想參與返，唯有盡量投入去做好嗰件事。」尾段一場爆喊戲，Gin要5分鐘一shot過完成，她演了3次便搞掂，更因太投入cut機後仍爆喊，「cut咗抽離唔到，喊多10秒度先去睇返個take，我印象好深刻係入咗角色裏面，都考到演技。」這次演技大爆發令Gin對演戲信心大增，更望有機會獲邀演出，「我想㗎！有機會都想演，咩類型都試，都係一個磨練嚟，演戲對我係一個新嘅學習。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



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