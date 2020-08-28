﻿myTV SUPER Original《雙祥見》 黎耀祥阮兆祥暢談男人經

myTV SUPER Original《雙祥見》今晚於myTV SUPER 1台首播，節目兩位主持黎耀祥及阮兆祥將會毫無保留地發揮二人識飲、識食、識煮、識享受的精神，摸摸酒杯底，笑談各類屬於男人的話題。節目由久未露面的梅小惠擔任節目製作總監，為節目構思創作內容。



電視廣播有限公司旗下OTT平台myTV SUPER一直為廣大用戶提供最全面的觀賞體驗，全新頻道myTV SUPER 1台為求讓觀眾有更優質的綜合娛樂享受，陸續推出多元化節目及myTV SUPER Original自家原創節目系列。今次登場有myTV SUPER Original系列節目《雙祥見》，今日起於myTV SUPER 1台獨家播映。



「雙祥」分享二人淵源



為隆重其事，無線昨午特假將軍澳電視廣播城舉行myTV SUPER《雙祥見》記者會，介紹有關節目詳情。主持黎耀祥及阮兆祥型格登場，分享二人淵源及推介節目特色，並大玩「二揀一」遊戲。出席活動者還包括：MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、市務總裁魏玉華小姐、業務發展經理陳思安小姐及節目製作總監梅小慧，活動司儀由鄺家銘擔任。



烹飪過程中暢談人生



「雙祥」二人在娛樂圈打滾超過20年，歷盡高低起跌，各自創出一套生存秘方。兩位祥哥亦擁有一段段神奇的緣份，讓他們私底下成為一對好朋友。於《雙祥見》中他們會透過烹調過程暢談娛樂圈人生、趣事及心得，亦會分享有關二人烹調的秘史。想知道「雙祥」鮮為人知的一面，就要今晚11時收看myTV SUPER 1台，或者到「雙祥見專區」點播。



節目：《雙祥見》



主持：黎耀祥、阮兆祥



播放時間︰8月28日起逢星期五，雙祥見專區上架；myTV SUPER 1台 (CH.80) 8月28日起逢星期五晚上11時播映



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



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