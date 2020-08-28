﻿33歲唔恨嫁 自爆秘戀之謎 高海寧揀男人 最憎多口勁show off

對於連出3套劇，高Ling自言有少少矛盾，「開心之餘，又擔心啲觀眾會唔會混淆呢？但 3套劇係3個角色、3個造型、3種唔同嘅人物性格，所以我估觀眾都OK嘅。」以往樣靚身材正的高Ling，經常會因外表令外界忽略她演技，搞到要封胸求存，但近年明顯情況有改善，她都覺得好開心，「我曾經為咗呢樣做過好多努力，又試過封胸，好多我覺得以為有用嘅嘢，我都做過晒，但效果唔係咁好，我都氣餒過、沮喪過，但後尾覺得唔好理，瞌埋眼就演啦，反而個反應又幾好喎，咁可能人生經歷多咗，演戲嘅經驗都多咗，有進步大家真係見到，所以我覺得無論點都好，努力真係有用。」
講到令高Ling開竅要數佘詩曼的贈言，她憑內地劇《三十而已》爆紅，更加引證阿佘這番話，「阿佘好多年前講過一句說話令我記到o依家，佢話『唔好計較主角定配角，無論戲份多與少，你永遠都係你嗰場戲嘅主角，你只要演好你嗰場戲，就算你唔多戲份，你做得好都會畀人睇到』呢個時刻係認證咗，譬如《三十而已》咁，9場戲咋，30幾集，得4集有我，但係個反應好好呀！就係有兩場戲佢哋覺得我演得好好，個角色就好爆！所以我好少計較戲份多唔多，係咪女一，唔會同人爭。」
對追求者遲鈍
講到秘戀5年的鄧智偉，對於前度高Ling不想多講，但揀新對象卻答得大方，她認為外在條件都是空談，最重要個人本質，「對於我嚟講最緊要性格行先，對方身上一定要個特質，但唔一定係才華，譬如話個性格好善良、好顧家、好孝順，某一啲特質令我好欣賞佢。」不過，有一種男人高Ling最憎，「我鍾意一啲識好多嘢，好有內涵，但唔會講出嚟，內斂啲，我唔鍾意show off出嚟畀人睇嗰種男人，掉個車匙出嚟，話畀人聽我揸呢種車，嗰種show off我特別唔鍾意，我係鍾意啲踏實性格嘅人，我諗同我性格似嘅。」她亦怕黐身男友，但會畀足自由度對方，「做得我哋呢行就一定需要空間，你冇得限制，唔准拍錫錫戲。我都唔係黐身嘅女仔嚟嘅，我亦唔會check對方電話，或者干涉對方好多嘢，我成日覺得兩個人一齊最緊要信任，咁樣相處最舒服。」
既然唔鍾意show off，就算拍拖高Ling都會繼續玩秘戀，唔會公開放閃晒幸福，「次次出嚟見親都會問，拍拖拍成點呀？我唔想係咁，我努力咗咁多年，我係想大家睇到我原來係識演戲嘅，可以做一個演員嘅。（唔需要大家祝福？）純粹我嘅見解，感情呢，幸唔幸福開唔開心，就真係得你自己知，值唔值得都係得你自己知，所以我唔需要，結婚我當然好歡迎大家祝福我，但係拍拖嘅過程當中，唔係一定要show畀大家睇先叫幸福嘅。」不過高Ling冇定結婚限期，唔想為結婚而結婚，她更笑言對追求者反應好遲鈍，「你真係要做到啲嘢畀我睇到先得。」男士們加把勁啦！
撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 形象：wwchezw
髮型：Hei (Essensuals Toni & Guy Hair Salon)
化妝：諺瞳小白 (littlewhite_makeup)
服裝：PortsPure、Wandler 場地：Pier [email protected]灣仔碼頭