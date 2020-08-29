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《哈利波特》女星 ﻿Jessie﻿﻿自揭曾遭性侵﻿

2020-08-29 列印
■Jessie現正懷第三胎。
■Jessie曾扮演「榮恩」的女友Lavender Brown。
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　　曾於《哈利波特》電影系列扮演「榮恩」女友的33歲英國女星Jessie Cave，日前在網上節目透露，在14歲時曾遭網球教練性侵！圖：網上圖片

　　現年33歲的Jessie Cave日前與胞妹在網上節目中，談到「誰的童年經歷最差」，Jessie直言：「絕對是我，因為我曾被強暴！我在14歲時遭最信賴的網球教練強暴，我忍了4年，這真的是最差勁的童年」，她更指該名網球教練因此而入獄。Jessie稱仍留有陰影，她與拍拖多年的諧星Alfie Brown結婚，育有一子一女，現正懷第三胎；她加入娛圈前是因傷退役的網球及游泳運動員。

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