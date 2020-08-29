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小池徹平《劍心》舞台劇告吹

2020-08-29 列印
■小池徹平的劍心造型。網上圖片
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　　小池徹平主演的舞台劇《浪客劍心 京都篇》，原定在本年11月起在日本公演，但因新冠肺炎疫情，大會昨日宣佈將取消全部演出場次。小池徹平在劇中的劍心扮相，被指和電影版的佐藤健各有千秋，可惜未能與劇迷見面！另外，韓國MBC電視台年度特備節目《偶像明星運動會》，因當地疫情反彈，改為只進行室外錄影。

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