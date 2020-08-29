鄺美璇決戰前夕濟友誼小姐 鄺美璇決戰前夕濟友誼小姐 郭柏妍怕凸肚

《2020香港小姐競選決賽》將於明日舉行，10位候選港姐昨日互選「友誼小姐」，結果由5號鄺美璇勝出。大會安排眾佳麗經「智能消毒通道」進場，踏上以夢幻花園為主題的決賽舞台亮相，更為每位佳麗用過的咪高峰消毒，並宣佈因應疫情，決賽當晚會做足防疫措拖、不設現場觀眾。



被視為大熱門的4號郭柏妍、6號廖慧儀和8號謝嘉怡，均稱有投鄺美璇一票，稱讚鄺樂於助人，年紀最細但跳舞很快上手，更經常提點其他姐姐技巧，並互相幫忙背講詞及提點衣着防走光等，優點數不完。談到今日將進行泳裝總綵排，早前泳裝亮相時以化妝遮掩腹上紋身的廖慧儀稱，為準備類似空中瑜伽舞蹈的才藝表演，致身上有很多瘀傷，要設法遮掩。



鄺美璇：盡力做到最好！



郭柏妍和2號陳楨怡均稱，最後衝刺不會禁食，因怕屆時沒氣力跳舞，但會吃少一點；郭柏妍更稱會吃流質食物，希望不會「凸出個肚仔」，出場前亦會做肌肉運動，讓身形線條更突出；陳楨怡就說會戒澱粉質和甜品。



鄺美璇昨日奪得今屆《港姐競選》第一個獎項，並獲上屆「友誼小姐」陳熙蕊送花道賀。有指贏得「友誼小姐」就會其他獎項無緣，鄺美璇大方地說：「唔驚，因為我已覺得已經贏咗，能認識好多女仔、還學會好多事物，已贏得很好的經驗；這個獎好適合我，因為我好喜歡幫人。（對三甲打定輸數？）又唔會，決賽當晚我都會盡全力做到最好！」其姊鄺美琪曾參賽港姐未能入圍？鄺美璇稱不會作比較，全家人都很支持她。問到有否為泳衣總綵排作準備？她表示近兩個月已戒澱粉質和甜品，體重已減20磅，但仍有少少Baby fat!