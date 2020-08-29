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「美心妹妹」升中 12歲Celine似媽咪

2020-08-29 列印
■楊鎧凝小時候和媽咪合照。
■楊鎧凝在短中行山及接受訪問。
■演出經驗甚豐富的楊鎧凝一展舞藝。
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　　當年有「廣告小天后」封號的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）亦曾在劇集演出，近年則鮮有在幕前出現。現年12歲、將升讀中學的她，早前為方紹聰及盧峻峯的視頻節目擔任嘉賓，齊齊行山並接受訪問。

　　Celine在問答環節中，盡顯開朗直率性情，又透露在小學三年級曾收過情信。不少網民留言，有人感慨惜日的「美心妹妹」已是少女、有網民亦甚懷念她演出的廣告、亦有網友指她長大後，樣子很像她的媽咪。
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