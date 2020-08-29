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Liam與Maya訂婚 豪贈3000萬鑽戒

2020-08-29 列印
■Maya有望成為Liam嫂。
■Liam和Maya被指已低調訂婚。
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　　英國組合One Direction（1D）成員Liam Payne與Cheryl拍拖兩年育有一子，但於前年分手後，Liam隨即被發現搭上時年18歲的女模Maya Henry。

　　Liam自1D暫停活動後，去年推出首張個人專輯，與Maya拍拖約兩年。據英國《每日郵報》昨日報道指，兩人於倫敦著名餐廳撐枱腳離開時，Maya手上戴着巨型方形鑽石戒指，價值約逾3000萬港元！他們更被指因今年2月起，長時間留家避疫感情升溫，並低調訂婚。Maya是美國富家女，成為模特兒後多次登上時尚雜誌封面。圖：網上圖片
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