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韓團中國籍成員 為韓軍演出惹議

2020-08-29 列印
■王怡人是韓國女團EVERGLOW中國籍成員。
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　　內地娛樂公司打造的韓國女團EVERGLOW，當中有5位韓籍及1位19歲內地成員王怡人，有指王怡人去年與隊友一起演出韓國勞軍節目惹起爭議，涉觸犯內地「文化部涉外文化藝術表演及展覽規定」中，內地藝人不可從事有損國格、人格演出或展覽活動規例。據悉，有關內地娛樂公司昨指是韓國的子公司失當，對此表示歉意，並已接受行政處罰。圖：網上圖片
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