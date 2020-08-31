抗疫斷六親一周買一次餸 ﻿許芷熒﻿﻿為B女變緊張大師﻿

近日本港爆發第三波疫情，街市成為染疫高危地方，前港姐許芷熒（前名許亦妮，Whitney）早前也提醒大家，小心銀紙和硬幣淪為「播毒」途徑！為保護B女，由懷孕至今Whitney都好謹慎，除出街戴齊「防疫孖寶」口罩和眼鏡外，回家後更會消毒貨品和錢，當事人也自嘲：「我會拎住支消毒酒精周圍噴，可能啲人都覺得我變態，哈哈！」採訪：黎寶倫



今年2月榮升媽咪的許芷熒遇上新冠肺炎疫情即變「緊張大師」，她坦言自懷上「馮寶寶」Kayli Jane便高度戒備，每次出街都會周圍狂噴消毒酒精，「好誇張，嗰陣就生時爆發新冠肺炎，我精神緊張得好緊要，因為好膽心BB有事，所以好多嘢都清潔得好徹底。」見近日疫情嚴峻，Whitney亦加強家居防疫措施，除了將剛購入的商品及蔬果一律清洗乾淨外，她更會用UVC燈照銀紙，並分別用水及洗潔精、滴露洗散銀，她說：「雖然唔知咁做有冇用，但洗完安心啲、乾淨啲，始終啲錢好多人掂過，勁多菌。」



為減低感染風險，要照顧老公和囡囡三餐的Whitney，現時盡量一周去街市和超市各一次，老公Alex就做「柴可夫」管接送，「而家要一個禮拜前諗定晒煮乜，因為要一次過買晒啲餸。其實我都冇見家人成個月，呢個時候要好好保護自己同BB，所以幾掛住都要忍。」幸好她一向是「宅女」，故長期「閉關」都冇問題，況且主婦生活忙碌，Whitney續道：「每日湊B又要陪老公、煮飯已經好攰，根本冇時間悶。（好辛苦？）又唔係嘅，我都好Enjoy。」除此之外，最近她亦忙於為自家YouTube Channel製作短片，稍後會跟大家分享下廚藝心得，至於造人大計？她笑說：「老公好想追個仔，但我想畀多啲Attention囡囡，同埋等自己再Fit啲先啦，否則好難減，我唔想變肥師奶囉！」



