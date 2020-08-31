﻿盼為周志文劉佩玥作結婚歌﻿ ﻿翟威廉﻿﻿強調﻿﻿自己唔係有錢仔﻿

由翟威廉(William)、周志文及周志康創辦嘅網上音樂直播節目Happy Live 成立3周年，終於推出首支單曲《不是富二代》。雖然開鋪賣日本清酒，但William強調自己唔係有錢仔，他大笑說：「戲內我就係富二代，所以我冇遇過為錢而埋身嘅港女。」另他希望下次可以作一首甜爆結婚歌畀周志文及劉佩玥。採訪：方騫平 化妝:：Christy Lam 髮型:：Ken Yong



服裝:：County of Milan 場地：浪潮音樂室



Happy Live首支單曲《不是富二代》由翟威廉一手包辦曲詞，周志文及周志康主唱。William為處男作創作咗唔同嘅版本，笑言次次咁做就會蝕大本，他預告Happy Live新歌會陸續有來。至於下首歌會否安排周志文跟劉佩玥情侶合唱？周志文表示可以嘗試吓，問到係咪想唱sweet爆情歌？他笑住反問：「唔知作曲人有冇咁Sweet嘅心態喎。」翟威廉被質疑即笑問：「係咪苦命鴛鴦？落難情侶！定係結婚進行曲？咁我盡量想像吓...」



講到創作新歌概念，翟威廉透露富二代除咗金錢，亦代表咗特權及地位，「有啲人天生冇呢啲天賦本錢，所以首歌係唱畀輸喺起跑線嘅人聽，包括我哋三個，幫大家打打氣。」周志康就話就算冇父蔭都唔使自怨自艾，做人要爭氣。周志文說：「呢首歌用嚟回饋Fans，始終Happy Live做咗直播3年，都係唱人哋嘅歌，威廉好犀利，本來唔識作曲、填詞，但佢用咗好短時間發揮異能。」



講到翟威廉投資六位數開舖賣清酒，周志康即代William澄清非有錢仔：「大家眼中嘅威廉既係香港先生，又官仔骨骨，有才能，周身刀，大家以為佢係有錢仔，原來唔係！」翟威廉即說：「身邊朋友識咗咁多年，點會唔知對方咩底蘊呀？啲女仔一埋身就知我係流嘢，對我唔會有期望，如果第一次約會都冇彈開呢，一定係真愛，不過，唔排除有啲為咗收兵嘅！」



