40歲霆鋒慶生 笑言踏入「迎接長壽的年齡」

謝霆鋒前日40歲生日，身在內地錄影節目的他獲劇組準備巨型生日蛋糕，一起錄節目的李榮浩、李宇春、李健等亦為壽星仔送上生日歌，李健更準備了茶壺作禮物，指他也到了要喝茶養生的年紀。而在錄影場地外，有逾50粉絲拉橫額到賀，霆鋒亦有現身和他們影大合照。霆鋒在社交網拍片多謝大家祝福，笑言李老師們陪他進入「迎接長壽的年齡」；他續稱過了一個很開心的生日，但就希望大家不要破費。



至於盛傳懷有第四胎的張栢芝繼續更新社交網，雖然都有分享和囝囝去玩水的限時動態，但都是近照為主，又穿上鬆身衫為自家品牌宣傳，刻意遮掩肚子。



