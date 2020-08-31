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陳自瑤感謝小天使送暖 楊怡素顏孖老公過生日

2020-08-31 列印
■翠如與連詩雅為陳自瑤慶生，一齊許願。
■楊怡與老公羅仲謙孖咇過生日。
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　　陳自瑤與黃翠如、連詩雅因合作劇集《那些我愛過的人》而成為好友；日前（27日）是陳自瑤的39歲生日，兩位好姊妹特別為壽星女慶生，並在社交網Po相分享喜悅。相中所見，三人不時互攬、獻吻、又齊齊許願，陳自瑤更留言指感謝上天送了她兩位小天使，給她溫暖和愛。陳自瑤老公王浩信雖然日前有留言祝福，但就依然無影。

　　另外，昨日41歲生日的楊怡，特別聯同大前日36歲生日的老公羅仲謙玩孖咇慶生，二人在蛋糕前合照，楊怡雖然素顏出現，但一臉幸福笑容。

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