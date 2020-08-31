借「黑豹」之死Sell保險捱轟 林作懶理是非拖女友睇港姐

最近轉投保險業的林作，繼早前發表「4萬5西裝論」引起網友熱議後，昨日又被指借Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman的死訊推銷保險，令網友對其營銷手法極為不滿，炮轟他抽水及消費死者，連王貽興亦在網上撰長文加入「戰團」，更直指林作是病態的Attention seeker！



林作昨日在社交網站發文還擊，直斥王貽興抽水，又指數年前已被對方將私人對話內容擺上網，鬧爆他是小人！林作又寫道：「最不要得的是，佢最新攻擊我的post裏面一個hashtag講到聽聞我媽媽借財仔畀錢我溝女，呢種毫無事實根據嘅言論，其實對我而言唔叫誹謗中傷我真係唔知係咩。我保留一切追究權利……」



林作昨晚與女友裕美現身港姐決賽現場，前女友麥明詩是最上鏡小姐的評審之一，新歡舊愛同場，麥明詩強調與對方已沒有聯絡，也沒有留意他的報道。



