港姐疫巿「翻生」復辦 混血謝嘉怡大熱 封雙料冠軍

昨晚的港姐決賽請來多位無線花旦小生擔任星級評判，雖然陣容較以往為弱；但不少都盛裝打扮行紅地氈，當中不乏谷胸上陣，包括連詩雅、張秀文及去年冠軍黃嘉雯等均十分性感。
10位候選港姐進行才藝表演搶分，年僅18歲的9號謝恩靈帶傷上陣表演古箏，2號陳楨怡則晒長腿彈豎琴，優雅大方。豈料不及唯一海外佳麗、8號謝嘉怡的走音《上海灘》搶鏡，由肥媽提名的她，似乎欠缺肥媽式巨肺，一開聲已走音，相當趕客！而5號鄺美璇獻唱《我的驕傲》時同樣走音，連出名唱得的JW點評時也形容兩位的表演可以「笑住聽」，似乎有弦外之音！
廖慧儀高空瑜珈吸晴
此外，4號郭柏妍露腰晒腿跳韓風舞，更意態撩人扭籮，只是波點衫略嫌老土。緊接出場的10號黃婉恩表演絲帶舞，一字馬及朝天蹬「秒殺」郭柏妍，柔軟度十足；而6號廖慧儀的高空瑜珈亦同樣吸睛！
重頭戲當然是泳裝環節，熒幕出現佳麗昔日的證件相，身形高挑的2號陳楨怡明顯超班，她解釋本身是單眼皮，更即席示範如何變雙眼皮，又自爆只拍過兩次拖。3號何孟珊的證件相是「無眉娘」，現透過化妝改善，又自爆20歲才初戀；4號郭柏妍的證件相更是「女大十八變」，未拍過拖的她自認恨拍拖，但從未「收兵」。
麥詩晴對答最得體
7號麥詩晴向來是「黑珍珠」，被問到身體哪一部份最白？她表示是內心最白夠純潔，對答得體。8號謝嘉怡被要求鬧司儀陸浩明，她口窒窒說：「你好蠢呀！」。9號謝恩靈年僅18歲，竟被問及有否看過三級片，似乎有點失禮；10號黃婉恩更無法講出「Do姐」鄭裕玲全名，認真失威！
經過兩輪泳裝環節後五強誕生，包括獲得「最上鏡小姐」的8號謝嘉怡、大熱之選2號陳楨怡與4號郭柏妍，以及5號鄺美璇與「黑馬」9號謝恩靈，另一熱門6號廖慧儀則五強止步，最終由謝嘉怡奪得后冠而回，她同時獲最上鏡小姐榮銜，至於亞軍及季軍分別由2號陳楨怡及4號郭柏妍奪得。
2020
香港小姐競選
得獎名單
冠軍：謝嘉怡
亞軍：陳楨怡
季軍：郭柏妍
最上鏡小姐：謝嘉怡
友誼小姐：鄺美璇