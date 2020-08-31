港姐疫巿「翻生」復辦 混血謝嘉怡大熱 封雙料冠軍

《2020香港小姐競選決賽》昨晚在新冠肺炎疫情下如期舉行，無線由最初「停辦」改為「復辦」，珠寶公司都暫停贊助今年的后冠及權杖。10位佳麗經過才藝、口材、泳衣等環節，終於由25歲混血佳麗8號謝嘉怡大熱封后，她同時奪得最上鏡小姐，成雙料冠軍；至於亞軍及季軍分別由2號陳楨怡及4號郭柏妍奪得，友誼小姐則為5號鄺美璇。



昨晚的港姐決賽請來多位無線花旦小生擔任星級評判，雖然陣容較以往為弱；但不少都盛裝打扮行紅地氈，當中不乏谷胸上陣，包括連詩雅、張秀文及去年冠軍黃嘉雯等均十分性感。



10位候選港姐進行才藝表演搶分，年僅18歲的9號謝恩靈帶傷上陣表演古箏，2號陳楨怡則晒長腿彈豎琴，優雅大方。豈料不及唯一海外佳麗、8號謝嘉怡的走音《上海灘》搶鏡，由肥媽提名的她，似乎欠缺肥媽式巨肺，一開聲已走音，相當趕客！而5號鄺美璇獻唱《我的驕傲》時同樣走音，連出名唱得的JW點評時也形容兩位的表演可以「笑住聽」，似乎有弦外之音！



廖慧儀高空瑜珈吸晴



此外，4號郭柏妍露腰晒腿跳韓風舞，更意態撩人扭籮，只是波點衫略嫌老土。緊接出場的10號黃婉恩表演絲帶舞，一字馬及朝天蹬「秒殺」郭柏妍，柔軟度十足；而6號廖慧儀的高空瑜珈亦同樣吸睛！



重頭戲當然是泳裝環節，熒幕出現佳麗昔日的證件相，身形高挑的2號陳楨怡明顯超班，她解釋本身是單眼皮，更即席示範如何變雙眼皮，又自爆只拍過兩次拖。3號何孟珊的證件相是「無眉娘」，現透過化妝改善，又自爆20歲才初戀；4號郭柏妍的證件相更是「女大十八變」，未拍過拖的她自認恨拍拖，但從未「收兵」。



麥詩晴對答最得體



7號麥詩晴向來是「黑珍珠」，被問到身體哪一部份最白？她表示是內心最白夠純潔，對答得體。8號謝嘉怡被要求鬧司儀陸浩明，她口窒窒說：「你好蠢呀！」。9號謝恩靈年僅18歲，竟被問及有否看過三級片，似乎有點失禮；10號黃婉恩更無法講出「Do姐」鄭裕玲全名，認真失威！



經過兩輪泳裝環節後五強誕生，包括獲得「最上鏡小姐」的8號謝嘉怡、大熱之選2號陳楨怡與4號郭柏妍，以及5號鄺美璇與「黑馬」9號謝恩靈，另一熱門6號廖慧儀則五強止步，最終由謝嘉怡奪得后冠而回，她同時獲最上鏡小姐榮銜，至於亞軍及季軍分別由2號陳楨怡及4號郭柏妍奪得。



2020



香港小姐競選



得獎名單



冠軍：謝嘉怡



亞軍：陳楨怡



季軍：郭柏妍



最上鏡小姐：謝嘉怡



友誼小姐：鄺美璇