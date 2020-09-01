上月27日誕下B女的Katy Perry，昨日就惡搞自己有份參加VMA，她公開自己穿上揼奶內衣的照片，並在照片加上VMA字眼，表示以此造型行紅地氈。
Adele比堅尼晒修身成果 網民誤認是Katy Perry
上月27日誕下B女的Katy Perry，昨日就惡搞自己有份參加VMA，她公開自己穿上揼奶內衣的照片，並在照片加上VMA字眼，表示以此造型行紅地氈。
中小學今開學 先網上授課 9‧23起回校半天避疫不用膳
第三波疫情緩和，全港中小學幼稚園今天復課，教育局原先指示各校維持網上教學，即學生不用回校，有關安排昨日變陣，本月二十三日起，不同班級學生分兩階回校半日，接受老師面授課堂，在校期間不會進食，減低除口罩染...
2020-09-01
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美企收購TikTok行動 或延至大選後
中國當局早前修訂出口管制技術清單，字節跳動若要出售短片分享程式TikTok的美國業務，須先獲當局批准。據悉，由於審批需時，交易或將延後至十一月的美國大選之後。在北京，外交部指，進行修訂是為規範技術出口管理，及維護國家經濟安全。在北京，外交部發言人趙立堅回應指，當局進行有關修訂，主要是為規範技術出口管理，及維護國家經濟安全，並再次批評美方無理打壓別國特定企業，企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆。美國總統特朗普早前以國家安全為由，頒布行政命令，要求字節跳動在本月中前出售TikTok，否則將禁止其在美運營。微軟及甲骨文都有意收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的...
2020-09-01
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明斯克十萬人示威至少125人被拘 部份人到總統官邸外叫口號
白俄羅斯大選觸發的示威浪潮踏入第四周，但仍未見平息跡象。超過十萬名反對派支持者當地周日響應號召，在首都明斯克舉行示威，要求第六度連任的總統盧卡申科下台。警方嚴陣以待，遊行剛開始時便採取行動，拘捕至少一百二十五人。 主辦單位指有超過十萬人參加遊行，但警方沒有公佈數字。示威當日，剛好是盧卡申科的六十六歲生日，部份示威者遊行到盧卡申科的官邸，在外面大叫口號，又揮舞代表反對派的紅白色旗幟。 盧卡申科攜槍徘徊 俄羅斯RIA通訊社發佈一幅照片，顯示盧卡申科拿著一支自動步槍，在官邸範圍內徘徊。這已是他連續第二個周末攜槍。 明斯克的中心大街擠滿遊行群眾，示威者除了高舉橫額和抗議標語，一些人...
2020-09-01
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外望山海雙景 灣景臺淺調裝潢寬闊雅廳
西貢清水灣水清沙幼，是次走訪灣景臺頂層連天台特色戶放盤，鄰近銀線灣泳灘，實用面積1685方呎，3房1套間隔，據悉，業主斥資250萬豪裝，單位裝潢皆運用了淺色及木製傢俬，並掛有多幅中國畫作，清雅別致。 ...
2020-09-01
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蘋果特斯拉造好推升納指 中美未明朗 杜指回吐223點
中美兩國關係仍然不明朗，美股周一個別發展，杜指暫最多跌290點，低見28363點；標指偏軟，蘋果及特斯拉造好帶動納指上升。杜指早段報28444點，跌209點；標普500指數報3505點，跌2點；納指報...
2020-09-01
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反面強留美斯vs難甩黐身阿蘇 巴塞頭痕
巴塞隆拿周日為球員進行新冠病毒檢測，隊長美斯未有現身再表明去意已決，據指巴塞堅拒其解約申請，西甲賽會也罕有地指美斯必須付七億歐羅（約六十四億港元）解約。相反，盛傳會被清洗的射手蘇亞雷斯就按時報到，有指若會方不付足他下季人工，此子寧可留隊做後備亦堅決不走。 為準備於周一順行展開新球季首操，巴塞隆拿周日為眾將進行新冠病毒檢測，惟早前向球隊提出解約的美斯一如早前所料未有出席。消息指其律師團隊研究過其合約，發現其解約條款只要在二○至二一球季開始前，即使是由美斯單方面提出，也不用支付七億歐羅違約金，故此子有理由視自己經解約。 西甲籲美斯「科水」 然而，據報巴塞方面堅持美斯不能...
2020-09-01
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為甚麼AI要懂哲學？
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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190萬觀眾睇《港姐決賽》 出爐冠軍謝嘉怡 食最愛排骨飯慶祝
現年25歲的出爐雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），前晚捧獎後返回酒店與親友慶祝，獲娛樂新聞台主播準備最愛的排骨飯醫肚，她笑言參選「冇啖好食」，即場品嚐幾口！ 無線方面昨公佈，《港姐競選決賽》直播...
2020-09-01
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好好過日子——薑花
往年夏天，隔三差五會買薑花，今年多難，少了出街，家裏直到前幾天才出現薑花。插在瓶中，不到半日花蕾中就妖妖嬈嬈伸展出花瓣，如老友相逢，頓時花香浮動，一室愉悅。 薑花淡雅素靜，花瓣嬌嫩，姿態撩人，壽命也短，從開至謝，最多兩天。但就在這兩天之中，盡力開放，盡力芬芳，色香俱全，是盛夏之時最討人喜歡的一種花。 從前在《成報》上班的時候，中午吃完飯若得閒，便開車過海去花墟，閒逛看花，遇有薑花，便買幾紮回報館，分與同事，插得滿室清香。後來跟報館附近一家花店熟了，不去花墟的時候便去他們那裏買薑花，買了拿回報館插，一個夏天辦公室裏香氣繚繞。薑花很便宜，那時更便宜，粗粗壯壯，每次都覺得是用「捆...
2020-09-01
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馬場浮世繪——新加坡打吡今屆破例
新加坡克蘭芝馬場將於本周六舉行打吡大賽。此賽自九八年開始只限四歲馬參加，但由於今年受疫情影響，舉行日期由過往七月下旬押後了個多月，原先部署出戰的南半球馬已在八月轉五歲，所以今屆特別容許五歲南半球馬參加。 馬場浮世繪
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