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Adele比堅尼晒修身成果 網民誤認是Katy Perry

2020-09-01 列印
■Adele成功減磅，忍不住大晒身材。
■Katy Perry穿上揼奶內衣，戲言以此造型行VMA紅地氈。
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　　英國騷靈歌手Adele早前成功減去98磅，成功修身，一向甚少露肉的她都忍不住要晒身材，前日她在社交網公開穿上比堅尼參與倫敦諾丁山嘉年華，雖然嘉年華因疫情改在網上舉行，但Adele照現身會場。穿上牙買加國旗比堅尼的Adele，大方展示無贅肉的纖腰，她又綁起非洲風格的髮型，充滿異國風情。網友都驚訝表示未看過她如此性感，更不少人認錯她是剛生完B的美國天后Katy Perry，笑言看了三次都以為是Katy。

　　上月27日誕下B女的Katy Perry，昨日就惡搞自己有份參加VMA，她公開自己穿上揼奶內衣的照片，並在照片加上VMA字眼，表示以此造型行紅地氈。

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