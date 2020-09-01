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戴帽遮剃頭Look　朴寶劍包到冚低調入伍

2020-09-01 列印
■朴寶劍戴上帽及口罩低調入伍。
■朴寶劍在《青春紀錄》中與朴素丹譜戀曲。
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　　韓星朴寶劍昨日入伍，事務所早揚言不會公開入伍時間及不舉辦活動，避免Fans在疫情下聚集。昨日朴寶劍被傳媒拍到現身慶尚南道昌原市鎮海區海軍教育司令部旗下的海軍基礎軍事教育團，戴上口罩的朴寶劍戴帽遮掩剃頭Look，並不時低頭玩電話。他會先接受六周基礎軍事訓練，之後作為海軍文化宣傳兵服役，預計2022年4月退伍。

　　朴寶劍和《上流寄生族》女星朴素丹主演的新劇《青春紀錄》將於7日首播，昨電視台再公開新劇照造勢，而他有份參演的韓片《徐福》與《Wonderland》亦已完成拍攝。

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