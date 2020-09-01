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《TENET天能》首周全球票房收逾4億

2020-09-01 列印
■《TENET天能》被影評指為燒腦大作。
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　　《蝙蝠俠》三部曲名導基斯杜化路蘭新作《TENET天能》因疫情四度延期，終在上月底陸續在歐洲及亞洲多地搶先上映，美國則於本周四開畫，電影的海外41個地區的首周票房收5,300萬美元（約4.11億港元），成績亮眼。而在荷蘭、烏克蘭、匈牙利等九個地區都刷新了路蘭電影最佳首周票房。

　　此外，香港戲院上周五重開，當日新上映的韓片《屍殺半島》截至昨日下午6時，累積票房831萬港元，打入今年香港票房第10位。

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