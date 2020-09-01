190萬觀眾睇《港姐決賽》 出爐冠軍謝嘉怡 食最愛排骨飯慶祝

現年25歲的出爐雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），前晚捧獎後返回酒店與親友慶祝，獲娛樂新聞台主播準備最愛的排骨飯醫肚，她笑言參選「冇啖好食」，即場品嚐幾口！



無線方面昨公佈，《港姐競選決賽》直播前晚平均收視27.6點、最高直播收視28.9點、觀衆人數近190萬，為近7年來最佳收視成績。出爐港姐冠軍及最上鏡小姐謝嘉怡（Lisa），前晚賽後返回入住的酒店與親友慶祝，Lisa下車前被問最想做甚麼時笑說：「最想食嘢同瞓覺！心情平服了少少，但仍然未信自己攞了冠軍。」她其後在酒店房間與親友慶功，獲爸爸送上鮮花祝賀，並接受娛樂新聞台主播王鎮泉訪問。



自認男仔頭愛踢波



Lisa在決賽舞台上指爸爸「未識行已想我選港姐」，謝爸爸直認真有其事。Lisa自認是男仔頭，鍾意踢波，回港參選期間，其父一直在旁照顧，王鎮泉準備Lisa最愛的排骨飯為她慶功，她即開心地品嚐幾口。



Lisa昨日則與應屆亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍及「友誼小姐」鄺美璇晤傳媒，Lisa說賽後輕鬆不少，睡得很好，昨日將去探嫲嫲。她說已傳短訊給提名人肥媽，並獲對方恭喜。Lisa的媽咪身在蘇格蘭，稍後會返港團聚。辭任蘇格蘭護士返港參賽的Lisa重申沒想過會當選，家族有34位表兄弟妹，事前不知落選的表妹源菲然亦參選。談到網民指她的門牙有點灰黑，Lisa稱是年少時在公園玩撞傷門牙，原打算返港整牙，但因疫情及未有空未成事。



麥明詩懶理舊愛



陳楨怡賽後獲媽咪及妹妹驚喜準備她愛吃的咕嚕肉做消夜，男友則送花祝賀，她與郭柏妍亦坦言，希望留在娛圈發展，她想拍《飛虎》等動作劇，以及能與周嘉洛合作。郭柏妍盼能嘗試當主持及拍劇，同時亦會繼續半工讀完成碩士課程！



另外，「十優港姐」麥明詩前晚亦有亮相港姐決賽，同場有她的舊愛林作帶同新歡裕美睇騷，林作前晚在社交網為維護裕美卻公開貶低麥明詩，他留言道「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝」。麥明詩則懶理林作言論，她亦在社交網上載自己的相片，並留言「我不能呼吸，裙子太緊了」及「愛靚唔愛命」。