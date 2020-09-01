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與洛比桑合作新戲 超儀建議來港取景

2020-09-01 列印
■超儀盼能為本港製作人員爭取工作機會。
■名導洛比桑新片將於明年開拍。
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　　賭王何鴻燊千金何超儀又有新大計，據外媒報道，超儀將擔任法國名導演洛比桑的動作片女主角，同時會跟鬼才導演Tony Kaye合作！超儀完成Tony Kaye明年在港開拍的音樂電影後，年底便會演出洛比桑新作，有指她正向洛比桑爭取來港拍攝部份外景，好讓受疫情影響的本地製作人員有工開！

　　超儀透露其電影公司將參與融資、製作及拍攝，目前已在籌備當中，雖然細節未能透露，但相當期待與兩位名導合作！超儀近年銳意開拓海外巿場，去年與金球獎影帝尊尼芬賴斯邁亞斯合作馬來西亞動作片；今年初則在荷李活獨立電影《Habit》中飾演狂野反派角色！圖：網上及資料圖片
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