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Kenny楊天宇出海「肌」會難逢

2020-09-01 列印
■Kenny（右）與楊天宇難得一起晒健碩肌肉！
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　　現年25歲的英皇「小鮮肉」楊天宇（Angus），前晚在社交網上載與師兄關智斌（Kenny）出海玩樂的照片，難得兩人亦齊齊大方赤膊晒結實肌肉，更鬼馬地以滑浪板遮掩下半身，大玩「下着失蹤」戲碼！

　　Angus笑言要跟Kenny合組「斌宇相融」！Kenny則在社交網限時動態，上載和Angus玩水上遊戲的片段，可見他們在拖行的水泡上玩得甚開心！圖：網上圖片
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