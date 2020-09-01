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否認懷第四胎 栢芝宣佈封肚

2020-09-01 列印
■栢芝不時在社交網分享靚相。
■栢芝在車中拍片澄清。
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　　張栢芝與前夫謝霆鋒育有兩子、離婚後誕下生父成謎第三子的張栢芝，日前被指肚凸凸疑懷第四胎，她昨日在社交網上載片段，親自開腔否認再大肚，並強調「O依家冇！將來亦不會有！」宣佈「封肚」！

　　栢芝在片段中戴上墨鏡及口罩，她說被拍到抱住細仔時，若是懷孕的話，絕不可能抱住如此重的細仔再在腰上扣育兒帶，又說：「當時好狼狽未答到（是否再懷孕），現在拍片答：肯定係冇！一定冇！O依家冇！將來亦不會有！夠了，不生了。」圖：網上圖片
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