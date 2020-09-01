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《半澤2》階戶瑠李猝逝

2020-09-01 列印
■階戶瑠李年僅31歲。
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　　有份演出熱播日劇《半澤直樹2》、現年31歲的階戶瑠李4日前曾更新社交網，其事務所昨日發表聲明，指階戶瑠李因宿疾猝逝，但未有公開她所患何病。階戶瑠李在《半澤2》飾演「丸岡商工」員工兼社長的情婦，跟主角堺雅人有對手戲。階戶瑠李當寫真女星出道，後轉型做演員，亦曾在《全裸監督》飾演山田孝之的老婆。圖：網上圖片
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