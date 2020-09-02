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曾被指誇大收入 ﻿Kylie賺45億﻿﻿成《福布斯》吸金女王﻿

2020-09-02 列印
■Kylie年賺45.7億港元獲《福布斯》選為最高收入名人。
■Ariana去年推出的大碟大賣，帶挈她年賺5.58億港元。
■Kim今年與好友推出新化妝品系列，相信再令收入大增。
■Ellen年賺約6.5億港元，入選女性名人榜亞軍。
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　　真人騷女星兼化妝品女王Kylie Jenner一向是《福布斯》常客，前日她再被雜誌選為最賺錢女性名人，撼贏最近是非纏身的名嘴Ellen DeGeneres，年賺5.9億美元（約45.7億港元），其同母異父姊姊Kim Kardashian亦排第七位。

　　財經雜誌《福布斯》前日公佈最高收入女性名人榜，真人騷女星Kylie Jenner年賺5.9億美元（約45.7億港元）登榜首，遠遠拋離第二位的同志名嘴Ellen DeGeneres，Ellen年賺8,400萬美元（約6.51億港元）。歌手Ariana Grande、Taylor Swift、Billie Eilish、珍妮花洛庇絲和Pink分別排第三、四、六、九及十位。《哈利波特》作者羅琳佔第五位、Kylie同母異父姊姊Kim Kardashian則入選第七位。

　　Kylie去年被《福布斯》選為「全球最年輕10億富豪」，今年5月雜誌指Kylie的報稅表涉造假，連續三年誇大她創立的自家化妝品牌的收入，褫奪她「全球最年輕10億富豪」的頭銜，Kylie炮轟《福布斯》不專業，報稅表造假的指控亦無根據。今次Kylie再獲封《福布斯》最賺錢女性名人，主要收入來源都是來自化妝品牌，而她未有回應有關新聞。

　　同時出爐的《福布斯》最高收入名人Top 100中，Kylie繼續成為榜首，比起姊夫Kanye West的年收入還要高，排第二的Kanye年賺1.7億美元（約13.2億港元），網球名將費達拿、葡萄牙球星C朗拿度、阿根廷球星美斯、分別排第三至五位。

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