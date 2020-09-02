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《歲月的童話》拍真人版 渡邊杏松坂慶子將出演

2020-09-02 列印
■渡邊杏（左）與松坂慶子演出真人版《歲月的童話》。
■動畫電影《歲月的童話》於1991年上映時，大受好評。
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　　已故動畫大師高畑勳擔任導演與編劇的動畫電影《歲月的童話》，早前在Netflix上架，令不少動畫迷重拾回憶。日本NHK電視台公佈，會將這套30年前的作品拍成真人版單元劇，暫定安排在明年初播出。至於真人版《歲月的童話》已落實由與出軌老公東出昌大離婚的34歲渡邊杏，及68歲女星松坂慶子合演，電影日內便會開拍，預計月底完成。

　　《歲月的童話》於1991年以動畫版上映，劇情以雙線發展，交叉剪接27歲的妙子返回鄉村度假及在五年級時的回憶；至於今次真人版劇集就會交代妙子成為64歲的婆婆，與女兒及孫女的生活點滴。

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