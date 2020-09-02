  • 2020年9月2日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 全民檢測孕婦新冠肺炎林鄭月娥屈穎妍

日報新聞 > 娛樂

BTS新歌登Billboard榜首 創韓星紀錄

2020-09-02 列印
■BTS新歌《Dynamite》登上Billboard榜首，創韓國歌手新紀錄。
■BTS在剛舉行的VMA奪得四個大獎。
Previous Next

　　在美國爆紅的韓國男團防彈少年團（BTS），日前於MTV音樂頒獎禮（VMA）上勇奪四獎之後，又再下一城，憑首支英文單曲《Dynamite》登上美國權威流行榜Billboard榜首，創下韓國歌手在美國的最佳成績。對上一次有韓國歌手打入Billboard三甲，已是2012年馬舞大叔Psy熱爆全球的《江南Style》，當時該曲獲亞軍。

　　創下佳績之後，BTS獲得韓國總統文在寅的祝賀，文在寅讚揚BTS提高了韓國流行樂在世界上的影響力，亦為在疫情下的韓國人民帶來希望及安慰。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd