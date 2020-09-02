《半澤直樹2》受疫情影響停播
化驗師鑑定DNA脗合 陳彥霖母是真媽媽
十五歲職訓局學生陳彥霖去年九月赤裸浮屍油塘魔鬼山對開海面，其母何姵誼事後接受無線電視訪問，指女兒是「自殺不是被殺」，引起網民質疑她並非「真母親」。死因庭昨天繼續聆訊陳彥霖案件，政府化驗師作供，指今年七...
2020-09-02
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捷克議長稱「我是台灣人」 掀外交風波中捷互傳召大使
中捷關係因捷克參議院議長韋德齊率團訪台而再度受影響， 中捷因不滿對方的就事件發表的言論，互相傳召大使。韋德齊昨早在台立院發表演說，更以中文說出「我是台灣人」，獲在場人士拍掌。據報，是首次有台灣非邦交國...
2020-09-02
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華府擬限制中國留學生赴美 外交部：破壞兩國交流例證
中美緊張關係再次令駐美的中國留學生「受難」。美國國務卿蓬佩奧回應政府如何打擊中國人，利用學生簽證及學術研究身份為中方從事間諜活動時指，正考慮禁止中國留學生在一段時間內前往美國。 蓬佩奧指，可能在未來數...
2020-09-02
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前臨翠綠山景 碧瑤灣方正廳堂展現空間
碧瑤灣乃是薄扶林老牌豪宅屋苑，以下走訪的放盤，面積906方呎，設2房1套，全屋四正闊落，兩廳及房間的牆身髹上不同顏色和紋理，達致分區明確之餘，亦可以點綴廳堂空間，單位外望開揚翠綠山景，綠意盎然。 ...
2020-09-02
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蘋果拆股續升 納指再創新高 新紓困現曙光 杜指升215點
美國新紓困計劃有新消息，刺激美股早段向好。杜指曾升63點，見28494點；標普指數則升12點，報3512點。科技股表現繼續標青，蘋果股價於分拆後續升，刺激納指早段升逾百點，再創紀錄新高。 杜瓊...
2020-09-02
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「無人工無班落」始放人 巴塞攬炒美斯
美斯決意離開巴塞隆拿，周日起接連缺席新冠病毒檢測和新球季首操。據指巴塞提出美斯可立即免費解約的唯一方案，就是新一季放棄巴塞薪金，但又不能跟任何球隊簽約，無疑是終極「攬炒」，故愈來愈多聲音希望巴塞能與美斯「和平分手」。 巴塞隆拿堅持美斯若要離隊，就要先支付七億歐羅（約六十四億港元）違約金，惟消息指該名三十三歲鋒將堅持自己可免費離開，故沒有出席病毒檢測和周一進行的首操。據報巴塞提出美斯可立即離開巴塞的唯一方法，就是他在新一季不能為任何球會上陣和收取任何薪酬，包括巴塞或新東家，要他白過一季。 白等一季後免費離隊 此舉無疑令雙方皆得不到任何益處，故有傳愈來愈多巴塞董事局成員...
2020-09-02
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911 Turbo 公布車價
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《聖荷西謀殺案》9.25上映 Sammi殺氣騰騰 阿Sa渴望入場睇戲
鄭秀文（Sammi）、蔡卓妍（阿Sa）及佟大為主演，潘源良執導的英皇電影《聖荷西謀殺案》鐵定於9月25日上映，三位主角在片中大鬥演技，終極宣傳海報及預告片亦告曝光，更寫明「三個人都有殺死對方的理由」，...
2020-09-02
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社論——看清真相 不要做網絡盲毛
去年反修例發生兩宗爭議性事件，一是「八三一」港鐵太子站事件中傳說有人死亡，二是職訓局學生陳彥霖被發現浮屍海面，其母親接受傳媒訪問，指女兒「是自殺不是被殺」，卻被網民質疑她是「假母親」。兩件事鬧得沸沸揚揚，隨着主角現身和死因庭的聆訊，兩宗事件出現突破性發展，足證網上瘋傳的訊息，無論內容如何聳人聽聞，大家沒有掌握任何真憑實據，必須抱懷疑態度，不要輕信。 「八三一」有人死亡之說，經警方調查沒有其事，港鐵提交閉路電視亦不見可疑，但仍有網民相信有人死亡，但日前被指「失蹤」甚至「死去」的「韓寶生」，竟然「翻生」，其真名叫王茂俊，自拍短片，自爆因參與示威而被警方控以暴動等八項罪名，現身在...
2020-09-02
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馬場浮世繪——二重彩開鑼日重新登場
二重彩將於九月六日的馬季開鑼日正式登場，並於周六開始受注。重推的二重彩適用於四匹或以上出賽馬匹的賽事，投注人只要順序選中第一及第二名馬匹，便能獲得彩金。以與三重彩及四重彩一樣，二重彩提供五種投注方式，...
2020-09-02
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