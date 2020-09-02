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《半澤直樹2》受疫情影響停播

2020-09-02 列印
■《半澤直樹2》因疫情影響拍攝進度要暫停播出。
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　　日本神劇《半澤直樹》相隔七年再推出第二季，但因疫情關係雖延遲了兩個多月才開播，但一直收視高企，至第七集為止每集都破20%收視，成近六年最高收視劇集。不過，昨日下午TBS電視台突然宣佈原定於本月6日播放的第八集要暫停播出，TBS台對突然停播引起觀眾不便致歉，並解釋是因疫情影響，對拍攝進度、後期製作等都有影響，因而要暫停播放。至於當晚節目改由《半澤》眾演員做一個直播特輯，觀眾稱反而甚為期待。

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