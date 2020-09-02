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紐約華裔老婦被摑燒背 吳彥祖MC Jin懸紅緝兇

2020-09-02 列印
■吳彥祖希望早日將兇徒繩之於法。
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　　美國紐約布魯克林區月前有一名89歲的華裔老婦，被兩名男子掌摑及點火燒傷背部，事件引起關注。歐陽靖（MC Jin）為該案成立1.5萬美元基金懸紅緝兇，吳彥祖其後加碼懸紅至共3萬美元。

　　吳彥祖在社交網站發文表示：「當我看到一個90歲的祖母，因種族動機遭到襲擊並被縱火時，我感到非常震驚。這次襲擊必須歸類為仇恨犯罪，並在警察局繼續調查時以這種方式對待。我們所有人都必須反對這種可惡的行為，並將肇事者繩之於法！」MC Jin亦留言答謝吳彥祖捐助及發聲。圖：資料圖片
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