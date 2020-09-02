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姜濤操刀MV一鏡到尾

2020-09-02 列印
■姜濤自導自演新歌《孤獨病》的MV。
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　　身在台灣拍劇的Mirror成員姜濤推出新歌《孤獨病》，為該曲首度擔任MV導演的他，亦償願成功以一鏡到尾方式拍攝。姜濤笑言最好玩的是，可以導演身份掌控MV，呈現心目想呈現的畫面，「慢慢成形最過癮」！最難忘的就是與工作人員溝通，一鏡過更需要各方配合，亦NG了很多次呢！
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