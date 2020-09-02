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林峯疑流出美容照

2020-09-02 列印
■林峯與舊愛潘霜霜流出牀照哄動一時。
■林峯被指已為人父。
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　　近前內地網瘋傳疑似林峯被偷拍正接受美容服務的照片，相中人正閉上眼睛，似躺下由戴上手套者用儀器按摩面部。有網民指出處是現年40歲的林峯，身在內地美容院時，在不知情的情況下遭偷拍。另有網民指相中人似接受射頻療程，有緊膚抗皺效果。

　　林峯在2011年曾流出與舊愛潘霜霜的牀照，兩人其後分手；林峯與吳千語拍拖亦告分手收場，終遇上「真命天女」張馨月共諧連理，最近更有指張馨月已秘密為林峯誕B！

圖：資料圖片
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