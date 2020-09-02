  • 2020年9月2日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 全民檢測孕婦新冠肺炎林鄭月娥屈穎妍

日報新聞 > 娛樂

Kenny屁股當災 曾樂彤豪晒靚腳

2020-09-02 列印
■Kenny和曾樂彤表現專業。
Previous Next

　　關智斌（Kenny）早前與曾樂彤齊以鞋履及服裝品牌代言人身份，拍攝秋冬系列廣告。兩人在35°C高溫下要坐上曬到火辣辣的車頭，屁股同告當災，大汗淋漓的Kenny更指導師妹擺Cool爆甫士。曾樂彤亦毫不錫身，踩上滑板拍攝並盡晒白滑靚腳；Kenny則要企在搖搖欲墜的高椅，嚇得現場人員膽顫心驚！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd