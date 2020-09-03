MIRROR成員Ian（陳卓賢）最近推出第4首單曲《鯨落》，首次包辦曲詞創作，他笑言得知監製王雙駿向花姐讚他寫得好，感覺似讀書時見家長過關。Ian又構思歌曲MV以動畫形式呈現，在疫情下決定利用募集粉絲畫作，令粉絲能夠一齊參與，而早前出post晒肌，就是趁機答謝fans。本身是周星馳迷的他，又開心自爆將會演出喜劇，試鏡時憑住碌地而獲得導演垂青。 撰文：杜淑霞 攝影：梁志明



髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup centre 形象：Felix Wong ,Daniel chu 服裝：Hugo、Diesel 場地：The Stadium



今次Ian先寫好曲，再獲得監製王雙駿批准親自寫詞，他就將自己看到一篇網上文章了解到鯨魚死後沉落海底，不但成為其他魚的大餐，更為海牀帶來很多養份，「鯨落」是犧牲也是成全，就將這份淒美感覺化成歌詞。他最初都擔心能否順利過監製一關，「佢冇特別comment話好定唔好，後尾我知道，佢有同花姐讚過我，自己好開心。（好似老師見完家長咁？）直情係咁，因為老師平時唔會點讚人，原來同家長講幾好喎！嗰吓係好開心嘅，好大鼓舞。」



寫完歌Ian已構思好MV用全動畫，就像卡通電影一樣，「覺得呢首歌好似幾啱，出到嚟好唯美、好淒美咁樣。（又難搵到鯨魚嚟拍？）哈哈！都係嘅，同埋呢首歌太寫實唔係太啱個感覺。」因為疫情他更想到邀請粉絲一齊參與，「想同fans一齊去完成個MV，於是就招募大家嘅畫作。」由於反應太熱烈，收到逾千份畫作，雖然MV未能全部用上，他考慮年底MIRROR演唱會時會再想方法用。不過為了答謝fans，他早前激罕在網上晒肌，「見靜靜哋同大家分享吓囉！」他坦承為新劇《男排女將》，操得比做運動員時線條更fit。



本身好鍾意睇喜劇的Ian，又自爆將會首次拍喜劇，角色同自己一樣愛挑戰新事物，「我係負責古靈精怪碌晒地嗰啲嚟，導演話點解揀我，因為我casting嗰時，有一幕我衝入去就直接碌地，導演就話睇你個樣估唔到你會做啲咁嘅嘢，所以你應該可以做到呢個角色。佢同我對緊戲時，已經問我『你係咪好鍾意睇周星馳』我話係，所以佢覺得我做呢個角色應該OK，所以揀咗我演呢套戲囉！」他又解釋私底下有搞笑一面，「我私底下同啲朋友相處，譬如同MIRROR啲兄弟傾偈，其實我都係搞笑居多嘅，唔係大家睇到我唔出聲好靜。」



