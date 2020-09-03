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橋本環奈傳撻着人氣棒球員

2020-09-03 列印
■橋本環奈年初訪問坂本勇人時露出冧樣，被指發展地下情。
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　　21歲日本人氣女星橋本環奈去年與尊尼組合KING & PRINCE成員平野紫耀合拍電影時，曾傳出緋聞，令平野的fans甚為不滿。但近日橋本傳出新緋聞，有傳她正與日本棒球隊巨人隊的人氣球手坂本勇人發展地下情。一名資深記者近日在娛樂節目中爆料，指高收入的棒球員S，正與人氣年輕女星秘密拍拖，戀情相信即將曝光。

　　S正是坂本姓氏的頭一個字母，據指他每年收入達五億日圓（約3,650萬港元），而橋本是巨人隊fans，今年初她為節目採訪坂本時，更露出一副冧樣，與記者所講的相當脗合，因而傳出緋聞。
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