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姬蒂威尼斯除罩拍照 蒂達交叉手勢向黑豹致敬

2020-09-03 列印
■姬蒂白蘭芝在記者會上除罩拍照。美聯社
■蒂達做出交叉手勢，向已故「黑豹」Chadwick致敬。 網上圖片
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　　今屆威尼斯影展無受疫情影響，如期以實體形式舉行，成為疫情下舉行的首個大型國際活動，影展今日凌晨舉行開幕禮，主競賽評審團主席姬蒂白蘭芝、評審麥迪倫等昨日已飛抵威尼斯，姬蒂做足防疫措施，戴上圍巾遮掩口鼻，而姬蒂在記者會上都有除口罩結記者拍照。另外，所有入場睇戲的觀眾及工作人員都必須戴上口罩及量體溫。

　　將與香港導演許鞍華同獲終身成就金獅獎的蒂達史雲頓前日現身時，做出《黑豹》中「Wakanda Forever」的交叉手勢，向上周五離世的「黑豹」Chadwick Boseman致敬，蒂達有份演出漫威英雄片《奇異博士》，她與Chadwick曾合作《復仇者聯盟4︰終局之戰》。
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