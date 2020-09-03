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索主播入中大進修 梁凱寧讀醫科碩士

2020-09-03 列印
■梁凱寧分享身在中大校園的相片。
■梁凱寧上年離任無線新聞主播。
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　　擁有不少粉絲的索主播梁凱寧（Maggie），去年離任無線新聞主播後，做過香港開電視節目主持及於母校浸會大學擔任客席講師，早前成功考入中大醫學院進修碩士課程，前日趁「開學日」，在社交網分享自己的學生證兼直擊身在中大校園的情況！

　　相中穿上熱褲的梁凱寧留言道，「今年終於到我做返學生喇！發夢都冇諗過我呢個文科生，竟然有機會入到中大醫學院修讀碩士課程……希望可以順利畢業……幫助有需要嘅人」。梁凱寧亦坦言「學費幾高昂」，希望課餘可以接吓適合Job，幫補吓學費咁話！圖：網上圖片

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