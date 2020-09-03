細So背妻偷食獲原諒 謝安琪留「心」捱鬧

商台前DJ蘇耀宗（細So）與第二任太太陳頴楠（阿Wing）育有兩子，在社交網表現出好老公、好爸爸形象的他，前日被揭背妻出軌逾兩年，爆料者更詳盡披露細So與「小三」阿B的性史！細So待前晚深夜在社交網發文道歉，稱已向太太認錯及獲原諒，昨日現身時表示感謝太太給予機會，但堅拒透露「阿B」的身份。



與細So夫妻相熟的謝安琪（Kay），前晚在兩人的社交帖文留下心心圖案，惹來部份網民鬧爆Kay此舉是否代表「支持偷食」？甚至有網民質疑，如涉事的是其夫張繼聰的話，她會否一樣留「心」？圖：網上及資料圖片