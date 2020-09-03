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陳木勝追思會明日舉行

2020-09-03 列印
■名導陳木勝生前為虔誠的天主教徒。 資料圖片
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　　著名港片導演陳木勝日前因鼻咽癌離世，終年58歲。陳木勝的喪禮將採天主教儀式，追思會將於明日在沙田聖本篤堂舉行，下周一行辭靈禮，靈柩將移送柴灣歌連臣角火葬場火化。由於限聚令關係，喪禮和追思會只邀請親友和少數圈中摯友參加。

　　另外，資深港片副導演朱日紅日前離世，享年86歲，章國明導演昨於社交網撰文悼念；人稱「八姐」的朱日紅擔任副導演近60年，91年榮香港電影金像獎頒發專業精神獎。
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