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落選黃婉恩出海離罩 冠軍謝嘉怡素顏開餐

2020-09-03 列印
■黃婉恩大方晒性感泳照。
■謝嘉怡分享與爸爸用膳的相片。
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　　應屆落選港姐黃婉恩前日在社交網分享出海暢玩散心的相片和短片，可見穿三點式泳衣的她心情大好猛擺甫士騷身材，卻失手「離罩」遊走走光邊緣！

　　出爐港姐冠軍謝嘉怡亦鬆一鬆，昨日在社交網分享素顏與「頭號粉絲」用膳的相片，而這位「頭號粉絲」正是她的爸爸！圖：網上圖片
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