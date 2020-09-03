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古仔起牀例必鬆筋骨

2020-09-03 列印
■古仔每日起牀後都會鍛煉體能。
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　　古天樂早前以品牌代言人身份拍攝宣傳照及短片，並公開絕密生活日常！原來古仔每日起牀後，都愛伸個大懶腰，歎杯咖啡，並會進行重量鍛煉、舉啞鈴及拉筋「鬆一鬆筋骨」，生活健康的他說：「一日開始，當然要為所有事做好準備，身心都要Keep住最佳狀態，迎接每個挑戰！」
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