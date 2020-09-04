髮型：Lydia Yung&Denny [email protected] Private I Salon 化妝：Giann, Cori @Annie G. Chan Centre
服裝：D-Mop 場地：JAS Party&Studio
這次作詞決定原來是Anson聽完Demo後主動向監製Edward Chan提出，不過這舉動竟嚇窒了對方，「佢話『吓！』 我話係呀真係好想作，可能OK。佢就覆我『OK! wait for good new.』但我突然覺得好大壓力，如果返嚟嗰個唔係 good new咪死梗，但係我覺得既然想作就作好佢啦！」
Anson限自己一周內要完成歌詞，但想了幾晚都未搵到主題，一晚打算放棄吹熄香薰蠟燭去瞓，反而得到靈感，「突然間啲煙冒起，一吹就熄咁鬼易嘅，好似一段關係咁，令我突然諗起中五、六一段感情，我同個同班女同學拍拖，唔係初戀嚟，我諗半年度佢就突然間同我講分手，係SMS講但冇原因嘅，我覺得好無奈，keep住SMS轟炸佢，但佢唔覆，返到學校佢又當我好似陌生人咁，我同佢講嘢佢又唔睬我，我覺得分手唔緊要，但起碼畀個原因我。可能好多人試過呢個經驗，或者分手後好想同嗰個人一齊返，好多人會有同感，所以我就用咗蠟燭同分手掛鉤嘅一個主題。」
Anson近日已飛到台灣拍偶像劇《超感應學園》 ，他承認早前演出《男排女將》對今次演出有好大幫助，「拍《男排》角色對白多好多，一開始我太緊張，集中唔到又享受唔到，口又震晒，大家笑我好chok，又話個偶包（偶像包袱）仲喺度，我唔係專登chok，因為太緊張嘅氛圍，唔可以好似正常人咁講嘢，去到中期好咗好多，令到我覺得記劇本唔係一件咁難嘅事，一開始通知去台灣都驚，但拍完《男排》對拍劇大興趣好多。」